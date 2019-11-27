Украинцы начали кормить российских шахтеров и наполнять бюджет РФ, – Яценюк

Путин уже получил украинский рынок электроэнергии, и украинцы начали кормить российских шахтеров и наполнять российский бюджет. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Арсений Яценюк.

«Путин полностью изменил тактику. Военную операцию заменили на экономическую, энергетическую и политическую операцию по захвату Украины. Путин уже получил украинский рынок электроэнергетики, и украинцы начали кормить российское "Интер РАО", российских шахтеров и российский бюджет», – написал Яценюк.

Он прогнозирует, что следующим шагом России будет возвращение на украинский газовый рынок «Газпрома» и отказ Украины от Соглашения о свободной торговле с ЕС.

«Теперь они возвращают специальную дивизию российских войск – "Газпром". Следующим шагом будет восстановление "экономических связей", а по факту – отказ от Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом ... Это не газ будет со скидкой. Это Украину покупают со скидкой. Не получилось затянуть нас в империю через единое экономическое пространство, теперь тянут по-новому», – считает Яценюк.