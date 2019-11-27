Азовское море на части неподконтрольного Донбасса отошло от берега на полкилометра

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области экологи «ДНР» зафиксировали обмеление прибрежных участков Азовского моря в связи с сильным восточным ветром. Об этом сегодня, 27 ноября, со ссылкой на директора биосферного резервата «Хомутовская степь – Меотида» Галину Марченко, пишут местные интернет-ресурсы.

«Несколько дней дул сильный восточный ветер и произошел естественный процесс, когда граница моря отошла от берега. На данный момент в более мелких местах, таких как заповедная бухта в районе Новоазовска, Еланчика и Седово, море переместилось от береговой линии примерно на 500 метров, в более обводненных участках – 250–300 метров», – сказала Марченко.

Она добавила, что опасности для биоресурсов, которые обитают в прибрежной зоне, нет. Миграция Азовского моря происходит периодически в зависимости от силы и направления ветра. Обычно эти процессы характерны для весеннего периода. Марченко заверила, что с изменением погоды море вернется в привычные рамки. Скорость этого процесса зависит от силы и направления ветра, температуры воздуха.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе (Донецкая обл.) 21 ноября ожидался спад уровня моря с достижением стихийной отметки.