В «Л-ДНР» ряды НВФ пополняют российскими наемниками

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей к военной «службе» в числе незаконных вооруженных формирований (НВФ) привлекают наемников из Российской Федерации. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил на брифинге представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об активизации командованием российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях агитации населения о прохождении военной службы в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – отметил Праута.

По его словам, для повышения эффективности рекрутинговой деятельности усиливается распространение соответствующей пропаганды на телевидении, радио, в социальных сетях и наглядной агитации. При этом, «администрациями республик» применяются скрытые меры по ограничению выезда призывного контингента в РФ для трудоустройства.

«В то же время, ресурс и качественные характеристики потенциальных местных призывников продолжают снижаться, что заставляет командование ВС РФ комплектовать подразделения российско-оккупационных войск наемниками – гражданами РФ, к вербовке которых на территории России активно привлекаются т. н. "патриотические" общественные организации», – сообщил представитель Минобороны.

Кроме того, кадровый некомплект планируется компенсировать за счет введения на неподконтрольной территории в Донецкой и Луганской областях обязательной «срочной военной службы».