Куда ездят жители неподконтрольного Донбасса через линию разграничения, – опрос (Карта)

Жители с временно неподконтрольной украинской власти территории (НКТ) Донецкой и Луганской областей в основном путешествуют через линию разграничения для получения различных государственных и банковских услуг, увеличивая нагрузку на местную инфраструктуру. Большинство из них направлялись в населенные пункты в пределах 60 км от контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии разграничения через КПВВ»* Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

Так, работники Фонда спрашивали респондентов о конечном пункте назначения их путешествия, для изучения инфраструктурных потребностей, образующихся в результате этих передвижений. Согласно отчету, 41% от всех респондентов, проживающих на НКТ на момент опроса, согласились назвать населенный пункт, в который они направлялись. Большинство из них (78%) направлялись в населенные пункты, расположенные в пределах 60 км от КПВВ. 83% респондентов, согласившихся ответить на этот вопрос, ехали в населенные пункты Донецкой области; 12% – Луганской области.

Впрочем, как отмечается, доля респондентов, которые отвечали на этот вопрос, была ниже (23% по сравнению с 43% в среднем на четырех других КПВВ). Из 176 населенных пунктов, которые называли респонденты, наиболее распространенными были Мариуполь (20%), Новотроицкое (14%), Курахово (9%), Бахмут (до переименования Артемовск) (9%), Покровск (до переименования – Красноармейск) (7%) и Станица Луганская (7%).

10% респондентов, ответивших на этот вопрос, указали другие населенные пункты.

По информации правозащитников, причины пересечения также отличаются в зависимости от КПВВ. «Люди выбирают КПВВ по определенным критериям: расположение; инфраструктура на КПВВ и населенные пункты поблизости; условия ожидания и тому подобное. Например, количество респондентов, которые путешествовали через линию разграничения, чтобы решить проблемы с документами, было наивысшим на КПВВ "Гнутово" (19%), ближайшему к Мариуполю (одному из крупных городов Донецкой области с развитой инфраструктурой, где можно получить различные государственные услуги) и на КПВВ "Станица Луганская" (15%), единственном в Луганской области», – говорится в отчете.

* В основу отчета положены данные, собранные во время визитов в течение января-сентября 2019 года на каждом из 5 КПВВ. Были опрошены 19 739 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.