Вернуть старикам пенсии, которые они честно заработали: Сивохо поддержал законопроект

Реинтеграция Донбасса невозможна без эффективной защиты и восстановления законных прав граждан. Об этом сегодня, 27 ноября, заявил советник секретаря Совета Национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Сивохо в Facebook, комментируя законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию», поданный в Раду.

«Вернуть старикам пенсии, которые они честно заработали! Вчера в Раду внесли законопроект, отменяющий обязательную регистрацию как ВПЛ пенсионерам, которые проживают на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. 60% людей пересекающих линию разграничения – это пенсионеры. Они живут в постоянной борьбе за выплаты и документы. Так не должно быть! 700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию. Это ненормально! Вопрос "на вчера" и его надо решать», – считает Сивохо.

Напомним, что вчера, 26 ноября, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях.