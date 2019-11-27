На Донетчине продолжается реконструкция областного врачебно-физкультурного диспансера

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) продолжается реконструкция областного врачебно-физкультурного диспансера и футбольного поля на стадионе «Авангард». Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Областной врачебно-физкультурный диспансер будет располагаться на базе бывшего государственного учреждения «Узловая больница станции Бахмутского государственного предприятия "Донецкая железная дорога"» по адресу: ул. А. Сибирцева, 3. Работы по реконструкции, начатые в октябре 2017 года, выполняются за счет средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) при софинансировании из областного бюджета на уровне 30%.

Будущий комплекс, кроме главного корпуса, будет включать общежитие, водолечебницу и теннисный корт. «Будет иметь целью создание качественного ведения медико-биологического контроля ведущих спортсменов, осуществление медицинского контроля детско-юношеского спорта, повышение уровня здоровья населения области, и станет единственным подобным в Украине», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, по состоянию на сегодня в лечебном корпусе и здании для общежития завершены все виды демонтажных работ, устройство кровли, утепление фасадов, замена оконных и дверных блоков, устройство наружных и внутренних сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения. На завершающем этапе – устройство систем вентиляции и кондиционирования, электромонтажные работы. Также продолжаются отделочные работы, монтаж лифта и электрических подъемников, благоустройство прилегающей территории.

Что касается здания для будущей водолечебницы, то на 100% выполнены земляные работы, бетонные работы фундаментов и плиты перекрытия нулевой отметки, продолжается кладка стен. Ведутся работы по обустройству теннисного корта.

Фото: пресс-служба ДонОВГА

На стадионе «Авангард» за счет средств ГФРР и областного бюджета продолжается реконструкция футбольного поля 105х68 м. В ноябре 2019 года новый подрядчик в ближайшее время проведет остаточный объем работ: нанесение разметки, устройство футбольных ворот и угловых флажков, засыпку покрытия из синтетической травы резиновым гранулятом и кварцевым песком.