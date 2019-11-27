Домашнее насилие: Что делать женщинам, оказавшимся в такой ​​ситуации в Мариуполе (Видео)

В Украине, по данным ООН, от физического насилия страдают 4 млн женщин. Одни из них борются, а другие просто терпят.

В Мариуполе для жертв домашнего насилия работает специальный центр – шелтер. Находиться там можно до полугода. В комнатах есть все необходимое, на кухне – современная техника. Но главное – это безопасность. Адрес жилья не разглашают. Попасть сюда лишь бы кто не сможет.

В этом центре 10 мест. Однако было время, когда надо было приютить вдвое больше жертв. Тогда кровати переоборудовали в двухъярусные и не отказали никому.

Также помочь женщинам могут социальные работники и юристы. Это бесплатно. Главное – не бояться и не скрывать свои проблемы.

Сейчас здесь живет женщина, пострадавшая от рук бывшего мужа. Они разведены 2 года, однако живут под одной крышей. Делить дом бывший муж отказывается, а когда выпьет водки, то начинает ругаться. «Пытался двери выламывать в туалете, бачок этот сорвать. Потому что это мой дом, я тут все делал, это все это самое. Я попыталась выйти закрыть двери – он на меня как кинулся, я быстрее в свою комнату. Он опять все настежь пооткрывал. И тогда, я уже решила, что надо вызывать полицию. Потому что придет ребенок, чтобы не видел этот концерт», – рассказала пострадавшая.

Тогда через 10 минут на место приехало спецподразделение полиции. И мужчина сразу заявил, что защищать некого, потому бывшая жена – не жертва. «Жертва? Мне нравится слово жертва. И меня оскорбляют, и меня унижают, и я вообще негодяй, подлец», – сказал он.

Группа противодействия домашнему насилию работает с сентября. За несколько месяцев насчитали 90 случаев, когда женщины нуждались в помощи. По закону дебоширов 3 часа держат в участке. Затем предоставляют предписание, чтобы ближайшие 10 дней не приближались к домам обиженных. «Совершает насилие или мужчина, или бывший муж. Соседи очень редко сообщают о таких фактах, и даже когда нужно собрать объяснения, чтобы подтвердить факт совершения домашнего насилия, чаще соседи отказываются», – сообщила старший инспектор Центрального отдела полиции Мариуполя Кристина Цвар.

Чаще всего жертвы сами звонят, чтобы рассказать, что происходит дома. Женщинам предлагают спрятаться от тиранов в шелтере.

Это временный дом и для этой пострадавшей женщины. В дальнейшем она планирует арендовать жилье, потому что решила, что пути назад нет. «Я не вернусь, из-за того, что он меня уже бил. К тому же и выпивает. Если бы он не прикладывал руки, я бы конечно не обратилась. Я бы с ним жила. Сделают мне документы, и пойду я тогда на квартиру, это-период такой и буду там жить», – поделилась жертва насилия.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области с 25 ноября до 10 декабря будет проходить ежегодная Всеукраинская акция «16 дней против насилия».

Источник: ТК «Донбасс»