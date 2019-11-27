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На выплату больничных Кабмин направил 1,4 млрд грн

27.11.19 21:36
Больничные листы в Украине
Больничные листы в Украине / Фото: newsone.ua

Кабинет министров сегодня, 27 ноября, направил дополнительные 1,4 млрд грн на выплату в 2019 году больничных. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Речь идет о больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также на выплаты на погребение.

Соответствующее решение правительства предусматривает увеличение на соответствующую сумму бюджета Фонда социального страхования.

Напомним, что ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Украине задолженность по оплате больничных для работников составляет уже более 1 млрд грн.

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