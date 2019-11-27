Болеет каждый пятый ученик: В Константиновке школы закрыли на карантин (Видео)

В Константиновке (Донецкая обл.) на карантин закрыли большинство учебных заведений. В 8 из 13 городских школ занятия приостановлены в связи с увеличением заболеваемости школьников ОРВИ. В некоторых классах карантин длится с прошлой недели, однако большинство школ закрылись только сегодня, 27 ноября.

Школы № 3 одна из немногих, которая работает в обычном режиме. Одиннадцатиклассник Александр Паршиков уверен, что тем, кто остался дома, нечего завидовать. «В 6 классе знакомая. Ей задали пропорции изучать, но маленький ребенок, еще ни разу не видел этого, что такое пропорции, и он не может решить никак. То есть он никак не запомнит материал, придет, а они там уже будут писать, например, контрольную. Он ничего не напишет и плохо сдаст. То есть, эти карантины как бы вредят обучению и детям. Они потом не успевают», – считает он.

Учителя успокаивают, что никаких контрольных работ после карантина не будет. И новый материал на самостоятельную проработку ученикам стараются не давать. Только просят повторить изученное. «Маленькие детки, если тема не тяжелая, они могут самостоятельно прочитать, обдумать и решить самые простые. Тяжелые в 8-11 классе самостоятельно не все могут. Поэтому я даю на эти три дня только те задания, которые мы уже с ними обговорили. Чтобы они просто закрепили», – рассказала учительница математики лицея Оксана Кандыбка.

Педагоги считают, что несколько лишних дней дома учебе не навредят. «На образовательный процесс карантин не повлияет, потому что учителя уже оперативно еще вчера подготовили задания для нашего школьного сайта для самообразования, чтобы дети в режиме дистанционного обучения овладевали тем материалом, который они могут самостоятельно изучить», – сказала директор лицея Наталья Пащенко.

В городском отделе образования подсчитали, что в большинстве заведений болеет каждый пятый ученик. Именно поэтому и ввели карантин. «В пятницу утром будет приниматься решение о том, продлевать такие мероприятия на следующей неделе, или их приостанавливать. Если не будет роста в целом по городу, то с понедельника школы уже приступят к работе в полном составе», – сообщила начальник управления образования Константиновского горсовета Ольга Барабаш.

Если же больных простудой детей станет больше, то режим карантина могут ввести во всех школах Константиновки.

Источник: ТК «Донбасс»