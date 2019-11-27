ПДЧ в НАТО: Депутаты нашли, как действовать без новой заявки

Комитет внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал проект заявления в страны НАТО по поводу ускорения предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Европейской правды».

Согласно документу, инициированным фракцией «Европейской солидарности», Верховная рада призовет «парламенты стран-членов НАТО, во исполнение п. 23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, обратиться к министрам иностранных дел своих стран с предложением ускорения предоставления Украине плана действий по членству».

Документ также призывает Парламентскую ассамблею НАТО в ходе весенней сессии в Киеве рассмотреть обращение к главам государств и правительств о предоставлении Украине ПДЧ.

Как отметила на своей странице в Facebook, член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко, речь идет не о еще одной заявке на ПДЧ. «Конечно, речь идет не о еще одной заявку, а об обращении к нашим партнерам, подтверждении наших намерений и четкого публичного призыва не блокировать нам ПДЧ, а предоставить», – пояснила депутат.

«Настаиваем, чтобы ВР приняла это заявление уже во вторник, 3 декабря, сразу после рассмотрения закона о ГБР», – отметила Геращенко.