Пьют техническую: Село на Луганщине регулярно остается без водоснабжения (Видео)

В селе Боброво (Луганская обл.) 300 человек живут без питьевой воды. По словам жителей, периодически перемерзает водопровод. Тогда и возникают проблемы с поставками.

Также здесь нет газа, канализации и уличного освещения. А труба водопровода, по словам местных, перемерзает каждую осень. «А у людей есть вообще нет скважин во дворах и поэтому они только этой водой и живут, что могут набрать ведро воды. И когда его нет, и неизвестно, когда включат, начинают с ведрами ходить у кого есть, у кого есть колонка – "Дайте, пожалуйста, воды"», – говорит местная жительница Людмила.

Сейчас люди вынуждены употреблять техническую – из скважин. Ту, которой обычно поливают овощи. «Видите, вот это все ржавое. Это от воды. Цвет ведра это все от воды. Вот сейчас, если видно, сверху разводы есть, как будто туда кто-то капнул масла. Пошла, как сивушные масла, вот она», – нарисовал пальцем по ржавчине на дне ведра местный житель.

Но и такая вода здесь пользуется спросом. Соседи сходятся к тем, кто в хозяйстве имеет глубокий источник. «Ну, пьем. А куда деваться? У нас же другой воды нет. Кушать готовим, пьем, стираем, купаемся. А больше ж воды у нас нет», – говорит местная жительница Наталья Трунова.

«Я предлагаю попробовать, а вы скажете можно пить или нельзя. Но мы пьем от того, что деваться некуда. И камни, и фигамни – все болезни тут есть – полный набор», – добавляет местный житель Григорий Клименко.

Питьевую воду в населенный пункт дает Попаснянский районный водоканал. По телефону руководство утверждает, что поставка есть и сейчас. «Листаю сводочку, а в сводочке у меня нет отсутствия воды. В пятницу подали воду. Перезвонил жителям – говорят, что там вода есть», – сообщил директор Попаснянского райводоканала Иван Вилков.

Но депутат сельского совета Вера Гетьман говорит обратное. «Сейчас у нас дня два нет воды, потому что перемерзла. Мыли скважину и это сейчас порыв», – сказала она.

Жители просят, чтобы им организовали подвоз питьевой воды.

Источник: ТК «Донбасс»