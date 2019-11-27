Пищеблоки в украинских школах будут переоборудованы

В 2020 году государство дополнительно направит 400 млн грн на оборудование пищеблоков в школах. Такое решение было принято на заседании правительства сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Основа Новой украинской школы – безопасная образовательная среда. Сегодня мы имеем статистику, что на протяжении обучения в школе почти на 40% увеличивается количество детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это сигнал для нас, что мы вместе с Минздравом, должны обратить внимание на здоровое питание в школах. Эти 400 млн грн – наш первый шаг в этом направлении», – отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Эти средства выделяются на стандартных принципах софинансирования. Так, постановление предусматривает, что местные органы власти должны добавить к государственным средствам свои инвестиции: