В «ДНР» врачи пишут списки лекарств, которые должны приобретать пациенты

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области врачи вынуждены писать списки медикаментов, которые должны приобрести пациенты. Об этом рассказала «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, пишут местные интернет-ресурсы

«К сожалению, мы не можем, как в былые советские времена, предоставить все необходимые лекарственные препараты, потому что это связано и с бюджетом, и с наличием этих препаратов. К сожалению, иногда приходится писать списки в больницах того, чего не достает. И чем сложнее операция, например, операция на сердце, тем большего она требует количества и медикаментов, и расходных материалов, и трудозатрат, поэтому приходится иногда писать такие списки», – пояснила министр.

Долгошапко заверила, что все лекарства, которые есть в наличии, предоставляются пациентам. «Я надеюсь, что наши граждане с пониманием отнесутся к той ситуации, в которой находится вся республика. Я вам говорю честно: мы стараемся изо всех сил. Все, что есть у нас на складе, мы стараемся все предоставить нашим гражданам», – сказала «глава минздрава».

Напомним, что жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в аптеке. Ценами на лекарства в «ДНР» горловчанка поделилась в соцсети.