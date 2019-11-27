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В Украине пострадавшим от конфликта на Донбассе хотят дать статус и соцпомощь

27.11.19 23:45

Сегодня, 27 ноября, состоялось заседание рабочей группы по разработке законопроекта о статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

По информации правозащитников, главная цель этого законопроекта – определить статус пострадавших от конфликта с соответствующей социальной помощью от государства. «Он уже зарегистрирован, и сейчас ждет рассмотрения в Верховной Раде», – говорится в сообщении.

В Раде отмечают, что благодаря наработкам общественных организаций, на сегодня есть шанс, что уже с начала января данный законопроект будет рассмотрен парламентариями.

Координатором рабочей группы от общественности назначена правовой аналитик фонда Анастасия Одинцова.

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