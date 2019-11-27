Рождественские каникулы: Где планируют отдыхать жители Мариуполя (Видео)

В Мариуполе некоторые горожане планируют отдыхать за границей, а некоторые находят интересные маршруты дома. По информации работников турагентств самые популярные направления – Египет, Турция, Арабские Эмираты, а в Украине по-прежнему в тренде Карпаты.

По словам жителя Мариуполя Николая, в Новый год он останется дома. Путешествие запланировал несколько позже. «Прага, Париж – такие варианты. Это атмосферно, старая Европа красива», – говорит Николай.

А горожанка Татьяна тоже собирается в отпуск после праздников, поскольку в новогоднюю ночь работает. Женщина говорит, что позже и туры будут дешевле. «Либо Турция, либо Египет. То, что более-менее по цене подходит. Хотелось бы куда-то в теплое место съездить, с семьей, ребенком», – уточняет женщина.

Самые популярные направления сейчас – Египет, Арабские Эмираты и Турция. Сейчас можно подобрать тур на троих за 800 долл. Однако, по прогнозам специалистов, под Новый год цены взлетят.

«Почти все гостиницы практикуют новогодние мероприятия, а они сами по себе дорогие. Тур будет стоить 1 500, 1 600, 1 700 долл. Это при том, что отель будет невысокого уровня, средний», – комментирует директор туристического агенства Евгений Ворожбит.

По Украине – цены на путешествия останутся неизменными. Даже в конце декабря. Пока в тренде Карпаты. Стоимость лыжного курорта от 600 грн в сутки с одного человека.

Источник: ТК «Сигма»