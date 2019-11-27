Домашнее насилие: В Краматорске мобильная группа полиции выезжала на вызовы 344 раза

Мобильная группа по противодействию домашнему насилию «Полина», заработавшая в Краматорске с 17 сентября текущего года, 344 раза выезжала на сообщения о домашнем насилии. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщила пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

Отмечается, что за 2 месяца 43 обидчика привлечены к административной ответственности, вынесено 14 срочных запретительных предписания, 1 уголовное производство за причинение легких телесных повреждений.

«Все полицейские, которые входят в состав мобильной группы "Полина", прошли соответствующую подготовку, в частности, по противодействию и реагированию на факты совершения насилия в семье. Некоторые полицейские прошли дополнительную подготовку и специализированное обучение на базе Днепропетровского государственного университета внутренних дел», – уточнили в полиции.

Так, вчера, в 21:00, работники краматорской «Полины» получили сообщение о семейной ссоре между бывшими супругами. По приезду на вызов, потерпевшая рассказала полицейским, что живет с бывшим мужем в одном доме, ведь оба являются его владельцами. 60-летний мужчина систематически осуществляет моральный террор по любым поводам. В последнее время он стал угрожать женщине, из-за чего последняя начала беспокоиться за свое здоровье. В подтверждение своих слов пострадавшая предоставила полицейским аудиозапись угроз обидчика.

Работники «Полины» провели с мужем беседу, составили на него административный протокол по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение насилия в семье, невыполнение защитного предписания, непрохождение коррекционной программы). Дополнительно оценив все риски, инспектор «Полины» вынесла обидчику срочное запрещающее предписание, согласно которому мужчине запрещено определенное время звонить потерпевшей, находиться рядом с ней где угодно и жить в одном доме. На время «запрета» мужчина будет находиться у своих родственников.

«К сведению всех, кто является жертвой домашнего насилия, полицейские сообщают, что существует бесплатная национальная "горячая линия" по противодействию домашнему насилию 0-800-500-335 или с мобильного 116-123. В Краматорске Вы можете обратиться к сотрудникам "Полины" по улице Дружбы, д. 9», – говорится в сообщении.