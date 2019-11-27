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Процесс разведения сил в районе Золотого завершился, – штаб ООС

27.11.19 23:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На участке разведения № 2 в районе Золотого (Луганская обл.) сегодня, 27 ноября, завершился процесс разведения сил и средств. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Сегодня, в 12:00, на участке разведения № 2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, по графику закончились мероприятия по разведению сил и средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом, сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины было обследовано 43,52 га территории, изъято 179 взрывоопасных предметов. Также было демонтировано 6 блиндажей и 3 вспомогательных сооружения.

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