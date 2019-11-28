Пенсии для неподконтрольного Донбасса: Юристы рассказали, что хотят изменить в законе

Зарегистрированный в Верховной Раде Украины Законопроект № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» предусматривает новый порядок выплаты пенсий жителям неподконтрольного Донбасса. Нововведениями предусмотрена отвязка от справки переселенца, возможность покупки страхового стажа, а также выплата пенсий без срока давности. Юрист общественного холдинга «Група впливу» Мария Красненко и правовой аналитик благотворительного фонда «Донбас SOS» Анастасия Одинцова пояснили, что хотят изменить в законе, передает «Радио Свобода».

Так, по словам Марии Красненко, документ, в первую очередь, предлагает отвязать выплату пенсий от справок переселенца. Именно так система функционирует сейчас: пенсионеры из ОРДЛО* значатся фиктивными переселенцами.

Во-вторых, отметила юрист, станет меньше проверок. Идентификацию предлагается проводить каждые полгода, то есть линию разграничения придется пересекать реже. Жители ОРДЛО смогут обратиться за выплатой в любое отделение Пенсионного фонда на подконтрольной Украине территории. На неподконтрольную территорию деньги, как и прежде, доставляться не будут. Также, документ предлагает не ограничивать выплату пенсий 3-мя последними годами. Если пенсию человек не получал 5 лет, то ему должны будут выплатить ее за весь этот период.

«Не будет ограничения в сроках давности. Сейчас законом предусматривается невыплата либо по вине человека, либо по вине государства. В случае вооруженного конфликта – это неприменимо, ведь в таких ситуациях не определяется ни вина человека, ни государственного органа. Государство должно действовать в интересах человека. Поэтому трехлетний срок не должен распространяться. Человек должен получить пенсию за все периоды», – пояснила Мария Красненко.

Однако, как рассказала правовой аналитик Анастасия Одинцова, чтобы избежать большой нагрузки на бюджет, предлагается внедрение своего рода реструктуризации. Единоразово может быть погашен долг за 1 год. А оставшаяся сумма (за остальной период) должна быть равномерно разделена и выплачиваться помесячно частями, которые не превышают месячного размера пенсии.

По словам Анастасии Одинцовой, в этом законопроекте отображены многие положения, которые предлагали общественники еще в 2018 году. Однако есть и дополнения, которые учитывают судебную практику и замечания Пенсионного фонда.

Например, законопроект предлагает жителям ОРДЛО возможность без штрафных санкций докупать страховой стаж, если его не хватает для оформления пенсии. Таким образом, платить нужно будет вдвое меньше, чем сейчас. А также, в случае утраты документов, необходимых для оформления пенсии, брать эти данные можно будет из реестра застрахованных лиц.

Также новый порядок выплаты пенсий, в случае его принятия, будет распространяться не только на Луганскую и Донецкую области.

«Там прописывается получение пенсий людьми, проживающими на временно оккупированных территориях. То есть, это и Донецкая, и Луганская области, а также АР Крым. Для Крыма сейчас отдельный порядок. Там идет переписка с пенсионным фондом Российской Федерации. Передаются все данные пенсионеров, проживающих в оккупированном Крыму, которые хотят получать украинские пенсии, поскольку имеют на это право», – рассказывает Анастасия Одинцова.

Юрист подчеркнула, что этот законопроект поддержан уже двумя комитетами парламента – социальной политики и по вопросам прав человека. В общественных организациях надеются, что документ поддержат и большинство депутатов. Правда этот документ касается только мобильных групп населения ОРДЛО. Для тех же, кто по состоянию здоровья не может выезжать на подконтрольную Украине территорию, ситуация не изменится, ведь привезти выплаты в контролируемый незаконными вооруженными формированиями регион невозможно.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей