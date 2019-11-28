На Донетчине «министра МЧС ДНР» приговорили к 12 годам тюрьмы

На Донетчине Константиновский районный суд вынес заочный приговор жителю неподконтрольного Донецка, который на протяжении 5 лет занимает «должность министра МЧС ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По информации прокуратуры, в ноябре 2014 года 36-летний мужчина, имея длительный стаж работы в органах Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, изменив присяге, перешел на сторону незаконных вооруженных формирований и был назначен на должность «министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийного бедствия ДНР».

«С тех пор чиновник-предатель не покинул ряды террористической организации и продолжает сотрудничать с боевиками, выдавая преступные приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении, и совершает другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области», – говорится в сообщении.

Суд признал главу псевдоминистерства виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины и заочно приговорил к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества.