Перелистывая красоты Донбасса: Фотограф из Краматорска создал особый календарь (Фото)

Цветущие поля и покрытая снегом бескрайняя степь, море из ковыля, рукотворные горы – терриконы, природные меловые и гранитные скалы – все это можно увидеть в календаре на 2020 год, который посвящен Донецкой области. Идея принадлежит уроженцу Макеевки, а ныне – фотографу из Краматорска Дмитрию Балховитину. 12 фотографий в формате перекидного календаря размером А3, который уже готовится к печати и уже 20 декабря его можно будет приобрести.

«Идея календаря у меня появилась в прошлом году. Сначала я думал поместить туда фотографии, сделанные в поездках по Украине и Европе. Но потом решил, что календарь с фотографиями родных мне мест будет более соответствовать тому, что я делаю с момента как увлекся фотографией: показывать интересные, красивые и необычные места региона. И календарь в этом смысле дает возможность сделать это очень объемно, ведь это не одна фотография, а целых 12! Конечно, он не охватывает все места, которые я люблю, не раскрывает всех красот, но мне кажется, что эти фотографии способны удивить и показать Донецкую область с непривычной стороны», – прокомментировал «Донецким новостям» Балховитин.

Дмитрий Балховитин

Фотографии для календаря сделаны в разных частях Донецкой области. Здесь и традиционные терриконы, сфотографированные в Марьинском районе, где живут родители Дмитрия. Степь в сезон цветения ковыля возле Краматорска, степь покрытая снегом возле села Кременевка в Никольском (бывшем Володарском) районе. А также заповедники «Меловая флора» с меловыми холмами на севере области и «Каменные могилы» с гранитными выходами на юге. И, конечно же, вид на Свято-Успенскую Святогорскую лавру.

«Все фотографии сделаны в разное время, и каждый раз открывали для меня мою родную область с новой стороны. В заповеднике "Каменные могилы" впервые увидел необычные для степи гранитные останцы, которые когда-то были горами или скальное обнажение мела возле села Белокузьминовка, что когда-то было дном моря. Одна из фотографий этого места стала победителем на конкурсе "Вики любит Землю" в 2018 году, и ее можно будет увидеть в этом календаре. Красивые меловые холмы вдоль Северского Донца в заповеднике "Меловая флора", увиденные мною впервые, привели в восторг. А цветение ковыля в мае я с нетерпением жду каждый год», – поделился фотограф.

Календарь «Моя улюблена Донетчина»

Календарь уже готовится к печати. До 10 декабря можно оформить предзаказ по акционной цене, а ориентировочно с 20 декабря календарь будет рассылаться всем заказавшим. Заказать его можно у Дмитрия Балховитина через личное сообщение страницу в Facebook.