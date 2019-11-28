В Верховной Раде обсудили вопрос компенсации пострадавшим от войны на Донбассе

В международных документах ООН вопрос компенсации ущерба жертвам вооруженного конфликта является одним из ключевых, это также одна из основ переходного правосудия. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала представитель БФ «Право на защиту» («Право на захист») Елена Шишкина после очередной дискуссии в парламенте.

«Вопрос компенсации охватывает не только материальный ущерб, это не только вопрос разрушенного и поврежденного жилья, или того, которое осталось на временно оккупированных территориях, к которому нет физического доступа, которым люди не могут пользоваться. Это также вопрос компенсации за моральный ущерб, вопрос компенсации ущерба, причиненного здоровью, или за смерть родственника. В парламенте также обсуждался ущерб, причиненный психическому здоровью», – сказала она.

«Вопрос компенсации еще очень тесно связан с вопросом реституции – когда есть возможность вернуться в предыдущее место проживания и жить в том жилище, которое было оставлено, но мы понимаем, что в условиях вооруженного конфликта, который сейчас есть, о возвращении на временно оккупированные территории просто не может идти речь», – продолжила Шишкина.

По ее словам, по предварительным оценкам международных организаций, по обе стороны линии разграничения на Донбассе разрушены около 60 тыс. домов, более 20 тыс. из них находятся на подконтрольной Украине территории. «В Донецкой и Луганской областях ведутся реестры поврежденного и разрушенного жилья. С одной стороны – учет ведется, с другой стороны – системного подхода к учету поврежденного или разрушенного жилья даже в создании общенационального реестра на сегодняшний день нет», – отметила эксперт.

«Должен быть создан общенациональные реестр, который содержал бы в себе эти объекты инфраструктуры – только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры и коммунальной собственности, которые были повреждены или полностью разрушены вследствие конфликта. Также мы должны понимать, что частично жилье было и восстановлено, в частности, при участии гуманитарных ситуаций или люди восстанавливали их собственными средствами. Несмотря на то, что люди вкладывают свои деньги в восстановление домов, они все равно имеют право на компенсацию», – заявила представитель БФ «Право на защиту».

Правозащитница добавила, что в Украине до сих пор нет единого национального и законодательно оформленного механизма по компенсации ущерба пострадавшим от войны на Донбассе и его нужно создавать в виде отдельного закона, который бы предусматривал отдельную административную процедуру, но при этом бы не запрещал человеку обращаться в суд, чтобы в судебном порядке добиваться компенсации.

Напомним, в Верховной Раде Украины во вторник, 26 ноября, обсудили принципы переходного правосудия, в частности, вопрос амнистии для участников боевых действий на Донбассе.