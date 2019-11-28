Заместителю мэра Славянска не смогли избрать меру пресечения

В Краматорске в среду, 27 ноября, не смогли избрать меру пресечения заместителю Славянского городского головы Виктору Воропаеву, которого подозревают в организации «референдума» в поддержку «ДНР». В зале Краматорского городского суда присутствовали прокурор и двое адвокатов. Подозреваемый в зал суда не явился.

«Мой клиент пребывает в кардиологическом отделении на стационарном лечении. Диагноз есть, и согласно рекомендации врача, Воропаев по состоянию здоровья не сможет принять участие в судебных действиях 27 ноября 2019 года и транспортировании в Краматорск, участие в судебном заседании невозможно», – сообщил адвокат Воропаева Александр Сильченко.

«Данной болезни нужно три дня лечения. У нас он поступил 26 ноября. Можно перенести и назначить на завтра (28 ноября, – прим. ред.) на рассмотрение», – заявил прокурор отдела надзора прокуратуры Донецкой области Артур Колмыков.

По словам спикера прокуратуры Донецкой области Анастасии Медведевой, прокурор подал ходатайство назначить Виктору Воропаеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Адвокаты подозреваемого – против.

«Вина Воропаева не доказана никоим образом, и я считаю, что эта мера пресечения – слишком суровая. Прокурор предлагает залог не менее 300 прожиточных минимумов, чем он руководствуется, мне неизвестно. Я буду настаивать на личном обязательстве», – сказал адвокат Воропаева Александр Сильченко.

Как сообщалось ранее, следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы за организацию «референдума» в поддержку «ДНР» в 2014 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»