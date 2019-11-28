В ОБСЕ рассказали подробности о ранении женщины в Марьинке

В Марьинке (Донецкая обл.) женщина получила ранение вследствие огня из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 27 ноября.

Наблюдатели уточняли сообщения о женщине, получившей ранение 25 ноября в Марьинке, в районе примерно в 750 м к западу от передовых позиций Вооруженных сил Украины.

26 ноября медицинский персонал в больнице в Курахово сообщил команде СММ, что 25 ноября в больницу поступила женщина (в возрасте 35-39 лет) с огнестрельным ранением грудной клетки и открытым переломом левой руки.

В той же больнице наблюдатели видели женщину, у который были перевязаны грудная клетка и левая рука. По словам женщины, она получила огнестрельное ранение, когда шла по мосту на пр. Дружбы в Марьинке вместе со своим сыном (1 год и 8 месяцев), находившимся в коляске. Она добавила, что двое находившихся поблизости рабочих бросились ей на помощь: один спас ее ребенка, а другой закрыл ее, чтобы защитить их от продолжающейся стрельбы.

Двое рабочих (в возрасте 50-60 лет), которые стали свидетелями инцидента, сообщили, что 25 ноября они работали поблизости школы №2 в Марьинке, когда услышали стрельбу и увидели на мосту согнувшуюся женщину.

Ранее сообщалось, что в прифронтовой Марьинке 25 ноября мирная жительница была ранена в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями.