Свитера, штаны, носки с новогодним рисунком: В Луганске показали цены на одежду на Восточном рынке (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал цены на одежду на одном из рынков.
В частности, мужчина посетил Восточный рынок, где показал ассортимент товаров в нескольких торговых точках.
На рынке можно приобрести:
- детские колготы – 150-180 руб. (56-68 грн по местному курсу на 28.11.2019);
- мужские тонкие свитера – от 500 руб. (188 грн);
- более теплые свитера – от 1,2 тыс. руб. (451 грн);
- легкие курточки – от 1,9 тыс. руб. (714 грн);
- шапки – 350 руб. (132 грн);
- мужские спортивные штаны – от 900 руб. (338 грн);
- детские теплые носки с новогодним рисунком – по 80-100 руб. (30-38 грн);
- женские теплые носки с новогодним рисунком – 260 руб. (98 грн).