Свитера, штаны, носки с новогодним рисунком: В Луганске показали цены на одежду на Восточном рынке (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал цены на одежду на одном из рынков.

В частности, мужчина посетил Восточный рынок, где показал ассортимент товаров в нескольких торговых точках.

На рынке можно приобрести: