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Свитера, штаны, носки с новогодним рисунком: В Луганске показали цены на одежду на Восточном рынке (Фото)

28.11.19 08:56
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал цены на одежду на одном из рынков.

В частности, мужчина посетил Восточный рынок, где показал ассортимент товаров в нескольких торговых точках.

На рынке можно приобрести:

  • детские колготы – 150-180 руб. (56-68 грн по местному курсу на 28.11.2019);
  • мужские тонкие свитера – от 500 руб. (188 грн);
  • более теплые свитера – от 1,2 тыс. руб. (451 грн);
  • легкие курточки – от 1,9 тыс. руб. (714 грн);
  • шапки – 350 руб. (132 грн);
  • мужские спортивные штаны – от 900 руб. (338 грн);
  • детские теплые носки с новогодним рисунком – по 80-100 руб. (30-38 грн);
  • женские теплые носки с новогодним рисунком – 260 руб. (98 грн).

Скриншот видео YouTube

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