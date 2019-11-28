«Манчестер Сити» – «Шахтер»: Цифры и факты

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» добился ничьей на выезде с «Манчестер Сити» (1:1). Судьба второй путевки в 1/8 финала определится 11 декабря. В этот день в 19:55 в Харькове «горняки» примут итальянскую «Аталанту», а загребское «Динамо» на своем поле встретится с командой Хосепа Гвардиолы, сообщает пресс-служба «горняков».

«Шахтер» в 9-й раз в истории играл в Англии и наконец-то прервал серию поражений на Туманном Альбионе, длившуюся 6 матчей («Фулхэм», «Арсенал», «Челси», МЮ, дважды «Сити»). Предыдущий и единственный раз «оранжево-черные» завершили вничью 1:1 ответный поединок 1/16 финала Кубка УЕФА с «Тоттенхэмом» в Лондоне в феврале 2009 года.

Манор Соломон вышел на замену впервые после травмы, полученной 3 недели назад с «Карпатами», и уже спустя 4 минуты отметился точным ударом. Это его второй гол в Лиге чемпионов (Милан, Манчестер).

«Шахтер» использовал схему 4–1–4–1. В многофункциональной связке Степаненко – Коваленко – Патрик украинцы выиграли 7 из 10 единоборств в оборонительной фазе, а бразилец – 6 из 10 при контроле мяча. Вместе с тем «горняки» ощутимо мало нарушали правила (всего 5 фолов при 13 у «Сити») и за 90 минут не заработали ни одного предупреждения.

Интенсивнее всего подопечные Луиша Каштру прессинговали в начале каждого из таймов. Манчестерцам удалось поднять игру максимально высоко именно в период с 46-й по 60-ю минуту (первый гол). Чемпион Англии чаще бил по воротам (15–8), однако в итоге команды нанесли равное количество ударов из пределов штрафной (по 7).

С учетом сильных сторон соперника «оранжево-черные» больше обычного использовали длинные передачи, что принесло свои результаты. Уже после пропущенного мяча «Шахтер» минимизировал этот компонент до 9% и сравнял счет благодаря молниеносному переходу в контратаку, которую, к слову, разогнал Коваленко.

Защитники «Шахтера» в сумме совершили 36 перехватов и 20 выносов: Матвиенко (11/8), Кривцов (9/6), Исмаили (12/5), Додо (4/1). Сергей блокировал 4 удара «горожан», а при начале атак выполнил 10 передач в последнюю треть поля.

Андрей Пятов провел 445-й матч в составе «Шахтера» и вышел на чистую третью позицию в списке гвардейцев клуба. При этом в еврокубках у него теперь 120 игр (у Срны – 136). На «Сити оф Манчестер» Пятов совершил 7 сейвов (2 и 5 соответственно по таймам).

Статистика показывает самый высокий процент успешных действий в команде у Патрика (45 из 60; 75%). Алан принял участие в 21 единоборстве, в среднем выигрывал каждое второе и меньше всех терял мяч. При этом у него лучшая точность передач – 34 из 36 достигли адресата (94%).

«Шахтер» атаковал преимущественно правым флангом. Тете не использовал отличный шанс в первом тайме, когда вместо возможного ассиста решил бить сам, но принял непосредственное участие в голевой атаке, отдав передачу Додо. Лишь у него больше одного удара по воротам «Сити» (3). Также Тете исполнил 2 угловых и 1 штрафной.

18-летний нападающий Даниил Сикан дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя на замену вместо Мораеса. «Шахтер» завершал матч с 5 футболистами не старше 21 года (Додо, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Сикан).