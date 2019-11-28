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Компенсация ущерба от войны на Донбассе: Правозащитница рассказала о нюансах

ДН 28.11.19 09:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина не отказывалась от своих международных обязательств, которые касаются обеспечения права собственности, поэтому вопрос компенсации ущерба от войны на Донбассе достаточно сложный. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала представитель БФ «Право на защиту» («Право на захист») Елена Шишкина после очередной дискуссии в парламенте.

«Для определенной части общества ответ однозначный – за счет Российской Федерации. Даже закон №2268, который говорит об особенностях государственной политики на временно оккупированных территориях, или, проще говоря, закон о реинтеграции Донбасса, принятый в прошлом году, он четко обозначает, что на РФ, как на государство-агрессора возлагается ответственность за причиненный ущерб. С одной стороны – это как бы так, с другой стороны – мы говорим об обязательствах Украины по международным договорам, и мы не можем избегать этого», – отметила она.

По ее словам, есть Европейская конвенция о правах человека, где речь идет не об обязанности компенсировать ущерб, а об обязательствах защитить собственных граждан от той опасности, которой они сейчас подвергаются на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и Крыма. «Защитить граждан от войны и последствий войны. И это как раз позитивное обязательство в контексте прав собственности, ведь если мы говорим о компенсации за поврежденное или разрушенное жилье, то в первую очередь мы говорим о вопросе прав собственности. Жилой дом – это собственность, как в понимании национального законодательства, так и международных договоров», – пояснила Шишкина.

«В заявлении об отступе от Европейской конвенции по правам человека, которое было одобрено еще в 2015 году постановлением Верховной Рады, не идет речь об отступе от статьи 1 Первого протокола [Европейской конвенции по правам человека] – то есть от своих обязательств обеспечить право собственности Украина не отступала. Таким образом, если в результате вооруженной агрессии пострадали дома украинских граждан на контролированной правительством Украины территории, тут для Украины появляется необходимость все-таки возместить ущерб, исходя из своих международных обязательств по Европейской конвенции по правам человека. С другой стороны – это ни в коем случае не снимает обязательств с РФ, как с главной причины причинения вреда в результате ее вооруженной агрессии, и это никоим образом не лишает Украину возможности потом в международных судах требовать от РФ контрибуций и репараций за нанесенный материальный ущерб», – рассказала правозащитница.

Она также подчеркнула, что в международных документах ООН вопрос компенсации ущерба жертвам вооруженного конфликта является одним из ключевых, это также одна из основ переходного правосудия.

Напомним, в Верховной Раде Украины во вторник, 26 ноября, обсудили принципы переходного правосудия, в частности, вопрос амнистии для участников боевых действий на Донбассе.

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