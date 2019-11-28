Компенсация ущерба от войны на Донбассе: Правозащитница рассказала о нюансах

Украина не отказывалась от своих международных обязательств, которые касаются обеспечения права собственности, поэтому вопрос компенсации ущерба от войны на Донбассе достаточно сложный. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала представитель БФ «Право на защиту» («Право на захист») Елена Шишкина после очередной дискуссии в парламенте.

«Для определенной части общества ответ однозначный – за счет Российской Федерации. Даже закон №2268, который говорит об особенностях государственной политики на временно оккупированных территориях, или, проще говоря, закон о реинтеграции Донбасса, принятый в прошлом году, он четко обозначает, что на РФ, как на государство-агрессора возлагается ответственность за причиненный ущерб. С одной стороны – это как бы так, с другой стороны – мы говорим об обязательствах Украины по международным договорам, и мы не можем избегать этого», – отметила она.

По ее словам, есть Европейская конвенция о правах человека, где речь идет не об обязанности компенсировать ущерб, а об обязательствах защитить собственных граждан от той опасности, которой они сейчас подвергаются на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и Крыма. «Защитить граждан от войны и последствий войны. И это как раз позитивное обязательство в контексте прав собственности, ведь если мы говорим о компенсации за поврежденное или разрушенное жилье, то в первую очередь мы говорим о вопросе прав собственности. Жилой дом – это собственность, как в понимании национального законодательства, так и международных договоров», – пояснила Шишкина.

«В заявлении об отступе от Европейской конвенции по правам человека, которое было одобрено еще в 2015 году постановлением Верховной Рады, не идет речь об отступе от статьи 1 Первого протокола [Европейской конвенции по правам человека] – то есть от своих обязательств обеспечить право собственности Украина не отступала. Таким образом, если в результате вооруженной агрессии пострадали дома украинских граждан на контролированной правительством Украины территории, тут для Украины появляется необходимость все-таки возместить ущерб, исходя из своих международных обязательств по Европейской конвенции по правам человека. С другой стороны – это ни в коем случае не снимает обязательств с РФ, как с главной причины причинения вреда в результате ее вооруженной агрессии, и это никоим образом не лишает Украину возможности потом в международных судах требовать от РФ контрибуций и репараций за нанесенный материальный ущерб», – рассказала правозащитница.

Она также подчеркнула, что в международных документах ООН вопрос компенсации ущерба жертвам вооруженного конфликта является одним из ключевых, это также одна из основ переходного правосудия.

Напомним, в Верховной Раде Украины во вторник, 26 ноября, обсудили принципы переходного правосудия, в частности, вопрос амнистии для участников боевых действий на Донбассе.