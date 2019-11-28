Россия снова прислала «гумконвой» в Донецк и Луганск

В неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск сегодня, 28 ноября, прибыл 93-й «гуманитарный конвой» из Российской Федерации. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» утверждают, что «прибыл 93-й гумконвой из Российской Федерации с детскими продуктовыми наборами для детей до года и до трех лет. Также в составе груза – медикаменты и медицинское имущество. В настоящий момент идет разгрузка машин конвоя на складском комплексе в Донецке.

В «ЛНР» уверяют, что «автомобили очередного, 93-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли на склады в Луганске, началась их разгрузка. Сегодня 11 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск более 117 т гуманитарного груза. В его составе – 19 200 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет общим весом более 115 т, а также медицинское имущество».

Напомним, предыдущий «гумконвой» Россия присылала 21 ноября.

Ранее сообщалось, что 14 ноября Россия доставила очередной «гуманитарный конвой» на неподконтрольную часть Донбасса.