RU
Все новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября: Проезда ожидали 200 авто

28.11.19 09:11
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 28 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 41,1 тыс. человек и 4,9 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 9895 человек и 1130 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8140 человек и 1410 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 8540 человек и 1585 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3365 человек и 730 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 11130 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 20/20;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/70;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • «V»: «7:18. "Каргилл" на выезд из Донецка очередь на спуске с моста»;
  • Ksyusha: «8:14. Марьинка в Донецк – пусто»;
  • Андрей: «8:56. "Каргилл" пешая очередь 400 человек».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Вадим: «9:05. 9:30 (по местному времени, – ред.) Новотроицк в Еленовку за 10 минут. В Еленовке на въезд машин 30».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк