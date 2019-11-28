Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября: Проезда ожидали 200 авто

Сегодня утром, 28 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 41,1 тыс. человек и 4,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9895 человек и 1130 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8140 человек и 1410 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8540 человек и 1585 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3365 человек и 730 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11130 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/20;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«V»: «7:18. "Каргилл" на выезд из Донецка очередь на спуске с моста»;

Ksyusha: «8:14. Марьинка в Донецк – пусто»;

Андрей: «8:56. "Каргилл" пешая очередь 400 человек».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Вадим: «9:05. 9:30 (по местному времени, – ред.) Новотроицк в Еленовку за 10 минут. В Еленовке на въезд машин 30».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.