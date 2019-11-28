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Сегодня вступил в силу новый порядок пересечения линии разграничения

28.11.19 10:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 28 ноября, вступает в силу новый Порядок пересечения линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

В порядке, в частности, указано, что въезд/выезд людей, транспортных средств, а также перемещение товаров на временно неподконтрольные украинским властям территории и с этих территорий осуществляется через определенные контрольные пункты.

Для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Кроме того, физлицо должно иметь разрешение.

«Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу», – напомнили в погранотряде.

Также действуют требования в отношении несовершеннолетних украинцев. Граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, направляются на неподконтрольную территорию по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельству о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет – по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу с соблюдением требований пунктов 3-6 Правил, предусмотренных Постановлением Кабмина. Разрешение физическому лицу на них выдается человеку, который осуществляет сопровождение.

Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на неподконтрольную территорию в сопровождении того законного представителя, с которым осуществил выезд.

Кроме того, с целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена ​​возможность въезда на неподконтрольную территорию и выезда из нее граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения законных представителей, проживающих на неподконтрольной части Донбасса – при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении и на основании разрешения физическому лицу.

«Госпогранслужба обращается ко всем гражданам с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и при необходимости оформить для детей паспорта граждан Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов», – отметили в Донецком погранотряде.

Ранее сообщалось, что опубликовано Постановление Кабинета министров Украины от 20 ноября 2019 года № 953 «О внесении изменений в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий».

Напомним, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». Постановление должно было вступить в силу 29 октября 2019 года. Из-за несовершенства документа и возможных существенных осложнений для граждан, МинВВОТ инициировало его отсрочку на месяц, чтобы за это время проработать и внести все необходимые изменения относительно правил пересечения линии разграничения. Одной из важных причин отсрочки начала действия нового Порядка стал вопрос пересечения линии разграничения детьми.

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