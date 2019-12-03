В Луганске показали цены на новогодние гирлянды (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал цены на новогодние гирлянды.

Луганчанин побывал на Центральном рынке, где посетил ряды с электротехническими изделиями.

Продавцы сообщили мужчине, что светодиодная гирлянда длиной 8 м с крупными шариками стоит 600 руб. (224 грн по местному курсу на 3.12.2019), с шариками меньшего размера – 350 руб. (131 грн).

Стандартные гирлянды продают по цене от 150 руб. (56 грн). За минимальную цену можно приобрести самую коротенькую – 9 м, на 100 светодиодов, на черном или белом проводе. Светящаяся «штора» длиной 3 м стоит 650 руб. (243 грн).

Есть и иные новогодние украшения. Набор шариков на елку (6 штук) – от 200 руб. (75 грн). На рынке продают также мишуру, карнавальные маски, шапочки, воздушные шарики и другую праздничную атрибутику.

Ранее сообщалось, что цены на новогодние украшения показали в Горловке.