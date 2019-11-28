В Украине может появиться закон о компенсации ущерба пострадавшим от войны на Донбассе, который будет содержать инструкции о процессе и законодательно урегулирует его. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве по итогам очередной дискуссии в парламенте рассказала представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Елена Семеркина.

«Итогом дискуссии по теме вопроса компенсации и репарации жертвам преступлений стала необходимость принятия рамочного закона, который должен обозначить общие подходы к вопросам компенсации и возмещения», – сказала она.

«Мы понимаем, что государство Украина финансово просто не способно компенсировать все 100% ущерба, поэтому мы рекомендовали в этой рамке предусмотреть возможность создания консолидированного фонда, в котором будут накапливаться и деньги государственного бюджета, и деньги международной технической помощи для того, чтобы хотя бы частично покрывать те затраты, которых будут требовать выплаты компенсаций и репараций», – проинформировала Семеркина.

По ее словам, подход к выплате такой компенсации должен быть прозрачным и полностью понятным для граждан Украины. «Большинство аргументов приходится в пользу административных процедур, [а не судебных], потому что они более доступны с финансовой точки зрения, и с точки зрения даже территориальной доступности», – отметила правозащитница.

«Важным аспектом является то, что государство уже сегодня должно фиксировать эти выплаты компенсаций, которые получают граждане, для того, чтоб после создания соответствующих механизмов не было двойной выплаты компенсаций тем же лицам. О необходимости документирования прав человека, документирования разрушенного жилья, документирования всех преступлений, которые происходят в ходе вооруженного конфликта, мы говорили на протяжении третьей секции [обсуждения в парламенте], которая была посвящена вопросам документирования нарушений, права на правду и вопросам гарантии не повторения тех событий, которые привели к вооруженному конфликту», – добавила эксперт.

В свою очередь представитель БФ «Право на защиту» («Право на захист») Елена Шишкина после очередной дискуссии в парламенте подчеркнула, что в международных документах ООН вопрос компенсации ущерба жертвам вооруженного конфликта является одним из ключевых и сложным, это также одна из основ переходного правосудия.

Напомним, в Верховной Раде Украины во вторник, 26 ноября, обсудили принципы переходного правосудия, в частности, вопрос амнистии для участников боевых действий на Донбассе.