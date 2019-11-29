В Донецке показали цены на продукты на рынке в районе ж/д вокзала (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал цены на продукты на рынке в районе ж/д вокзала.

«Хочу показать, какие цены на продукты питания сейчас в Донецке, а именно на ж/д рынке, в конце 2019 года. Стоит ли нам ожидать предпраздничного повышения цен перед новым, 2020 годом, сказать очень трудно, но будем следить за этим», – прокомментировал дончанин.

«Стиг Барди» зашел в мясной павильон. Мясо продают по цене (за кг):

вырезка 350 руб. (132 грн по местному курсу на 29.11.2019);

сало – 380 руб. (143 грн);

отбивная – 300 руб. (113 грн);

мякоть – 300 руб. (113 грн);

ребра – 250 руб. (94 грн);

печенка – 130 (49 грн);

окорок – 200 (75 грн).

Дончанин купил почти 1,5 кг сала на 550 руб. (207 грн).

Также он прошелся по рядам рынка. «Всего-всего полно, навалом», – отметил он.

Яйца продают по 60-75 руб. (грн), мед – от 200 до 350 руб. поллитровая баночка.

Кроме того, житель Донецка показал цены на свежемороженые рыбу и морепродукты:

путасу – 80

кальмар – 180

минтай – 155

навага – 155

хек – 190

скумбрия – 170

креветки – 300.

И озвучил цены на живую рыбу:

карп – 140-150

зеркальный карп – 125

пеленгас – 100-150

белый амур – 180

карась – 85 31

семга – 900

плотва – 150

судак – 150 74.

Овощи и фрукты продают по цене:

банан – 75

хурма – от 55

яблоки – от 50

капуста – 20

морковь – 25

картофель – 20

лук – 20.

Если покупатель картофель оптом, то цена – 18 руб.