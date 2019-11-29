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В Донецке показали цены на продукты на рынке в районе ж/д вокзала (Видео)

29.11.19 07:58
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал цены на продукты на рынке в районе ж/д вокзала.

«Хочу показать, какие цены на продукты питания сейчас в Донецке, а именно на ж/д рынке, в конце 2019 года. Стоит ли нам ожидать предпраздничного повышения цен перед новым, 2020 годом, сказать очень трудно, но будем следить за этим», – прокомментировал дончанин.

«Стиг Барди» зашел в мясной павильон. Мясо продают по цене (за кг):

  • вырезка 350 руб. (132 грн по местному курсу на 29.11.2019);
  • сало – 380 руб. (143 грн);
  • отбивная – 300 руб. (113 грн);
  • мякоть – 300 руб. (113 грн);
  • ребра – 250 руб. (94 грн);
  • печенка – 130 (49 грн);
  • окорок – 200 (75 грн).

Дончанин купил почти 1,5 кг сала на 550 руб. (207 грн).

Также он прошелся по рядам рынка. «Всего-всего полно, навалом», – отметил он.

Яйца продают по 60-75 руб. (грн), мед – от 200 до 350 руб. поллитровая баночка.

Кроме того, житель Донецка показал цены на свежемороженые рыбу и морепродукты:

  • путасу – 80
  • кальмар – 180
  • минтай – 155
  • навага – 155
  • хек – 190
  • скумбрия – 170
  • креветки – 300.

И озвучил цены на живую рыбу:

  • карп – 140-150
  • зеркальный карп – 125
  • пеленгас – 100-150
  • белый амур – 180
  • карась – 85 31
  • семга – 900
  • плотва – 150
  • судак – 150 74.

Овощи и фрукты продают по цене:

  • банан – 75
  • хурма – от 55
  • яблоки – от 50
  • капуста – 20
  • морковь – 25
  • картофель – 20
  • лук – 20.

Если покупатель картофель оптом, то цена – 18 руб.

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