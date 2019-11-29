В Донецке показали цены на продукты на рынке в районе ж/д вокзала (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал цены на продукты на рынке в районе ж/д вокзала.
«Хочу показать, какие цены на продукты питания сейчас в Донецке, а именно на ж/д рынке, в конце 2019 года. Стоит ли нам ожидать предпраздничного повышения цен перед новым, 2020 годом, сказать очень трудно, но будем следить за этим», – прокомментировал дончанин.
«Стиг Барди» зашел в мясной павильон. Мясо продают по цене (за кг):
- вырезка 350 руб. (132 грн по местному курсу на 29.11.2019);
- сало – 380 руб. (143 грн);
- отбивная – 300 руб. (113 грн);
- мякоть – 300 руб. (113 грн);
- ребра – 250 руб. (94 грн);
- печенка – 130 (49 грн);
- окорок – 200 (75 грн).
Дончанин купил почти 1,5 кг сала на 550 руб. (207 грн).
Также он прошелся по рядам рынка. «Всего-всего полно, навалом», – отметил он.
Яйца продают по 60-75 руб. (грн), мед – от 200 до 350 руб. поллитровая баночка.
Кроме того, житель Донецка показал цены на свежемороженые рыбу и морепродукты:
- путасу – 80
- кальмар – 180
- минтай – 155
- навага – 155
- хек – 190
- скумбрия – 170
- креветки – 300.
И озвучил цены на живую рыбу:
- карп – 140-150
- зеркальный карп – 125
- пеленгас – 100-150
- белый амур – 180
- карась – 85 31
- семга – 900
- плотва – 150
- судак – 150 74.
Овощи и фрукты продают по цене:
- банан – 75
- хурма – от 55
- яблоки – от 50
- капуста – 20
- морковь – 25
- картофель – 20
- лук – 20.
Если покупатель картофель оптом, то цена – 18 руб.