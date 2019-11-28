Сводка из зоны ООС за 27 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов со стороны НВФ двое военнослужащих Объединенных сил были ранены, еще один военный получил боевую травму. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Старогнатовки и Березового – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

у Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Водяного, что на Приазовье – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

неподалеку Пивденного – из РПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Шум (Торецк) – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Попасной – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь в районе Новолуганского.

Пресс-центр Минобороны Украины

В «ДНР» и в «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.