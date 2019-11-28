Красный Крест направил 3 грузовика гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

Международный комитет Красного Креста направил более 12 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские препараты общим весом 12,36 тонны», – сказано в сообщении.