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Красный Крест направил 3 грузовика гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

28.11.19 09:59
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Международный комитет Красного Креста направил более 12 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские препараты общим весом 12,36 тонны», – сказано в сообщении.

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