В Донецке мужчина забил собутыльника до смерти

В неподконтрольном украинским властям Донецке задержали мужчину, который забил собутыльника до смерти. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в Ворошиловском районе города. «На одной из улиц района был обнаружен труп мужчины с многочисленными травмами», – говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан по «горячим следам». Им оказался ранее судимый житель Донецка.

«Злоумышленник признал свою вину и сообщил, что во время совместного распития спиртного между ним и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес жертве многочисленные телесные повреждения, повлекшие смерть мужчины», – заявили в «полиции».

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.