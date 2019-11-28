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В Донецке мужчина забил собутыльника до смерти

28.11.19 10:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке задержали мужчину, который забил собутыльника до смерти. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в Ворошиловском районе города. «На одной из улиц района был обнаружен труп мужчины с многочисленными травмами», – говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан по «горячим следам». Им оказался ранее судимый житель Донецка.

«Злоумышленник признал свою вину и сообщил, что во время совместного распития спиртного между ним и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес жертве многочисленные телесные повреждения, повлекшие смерть мужчины», – заявили в «полиции».

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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