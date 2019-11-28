Супруга Зеленского в Литве встретилась с украинскими детьми, родители которых погибли в зоне ООС (Фото)

Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Литовскую Республику первая леди Елена Зеленская встретилась с украинскими детьми, которые учатся в международной школе «Вильнюсский Литовский дом». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

15 ребят, среди которых и те, чьи родители погибли в зоне проведения АТО / ООС, и дети из семей переселенцев из Донецкой и Луганской областей, уже почти месяц участвуют в благотворительной программе правительства Литовской Республики. Программа поддержки работает с 2014 года. За это время было принято на обучение и реабилитацию 75 украинских детей.

Во время пребывания в Литве детей сопровождает учитель украинского языка из Украины. Для них сформирован отдельный класс, детям преподают украинский и литовский языки, украинскую литературу, историю Литвы. Также у них – насыщенная познавательная программа, ориентированная на тесное знакомство с местной культурой. Украинские школьники будут учиться в международной школе до середины июня следующего года.

Зеленская поблагодарила Литву «за то, что она делает для наших детей», и выразила надежду, что все ребята вернутся в Украину, несмотря на то, что у них есть возможность после года обучения остаться в Литве.

Школу Елена Зеленская посетила вместе с супругой президента Литовской Республики Дианой Науседене. Первые леди отметили, что украинские школьники встретили их в вышиванках.

Всего в международной школе обучается около 500 человек из 39 стран мира. Украинская диаспора представлена ​​наибольшим количеством детей – более 60.

Как сообщалось ранее, в столице Литовской Республики, в Вильнюсе 27 ноября в ходе официального визита в страну состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Президент Украины обговорил с президентом Литвы ситуацию на Донбассе и подготовку к встрече в Нормандском формате.