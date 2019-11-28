Украинцы имеют право знать правду о конфликте на Донбассе, – эксперт

В Верховной Раде Украины обсудили важность права на правду в контексте переходного правосудия для Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве по итогам очередной дискуссии в парламенте рассказал представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Алексей Беда.

«Право на правду – это не только необходимый шаг к справедливости, это в том числе и международно признанное право человека – право знать обстоятельства серьезных нарушений прав человека и право знать, кто должен нести ответственность за эти нарушения. Это, кроме всего прочего, записано в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 16 декабря 2005 года», – отметил он.

По его словам, в этом контексте важно документировать военные преступления, совершенные в зоне боевых действий на Донбассе. «Важно отстаивать это право [на правду], потому что тот процесс героизации войны, который мы наблюдаем еще и с постсоветского прошлого, который продолжается в нашем настоящем, способствует тому, что история переписывается, и не признаются жестокие преступления, которые происходили. Это дает возможность новому циклу насилия. Я думаю все знают фразу: "Ненаказанное зло растет", – это как раз об этом», – рассказал Беда.

«Поиск правды приводит к тому, чтобы зафиксировать исторический факт и в дальнейшем избежать манипуляций. Среди всего прочего это позволяет жертвам узнать причины тех событий, участниками которых они стали, или узнать в принципе, что произошло с пропавшими без вести родственниками, или, например, выяснить, почему определенная категория людей стала целью этих преступлений. Сам процесс поиска правды приводит к тому, что родственники пропавших без вести смогут совершить траурный ритуал, который важен в нашей культуре», – продолжил эксперт.

Правозащитник добавил, что поиск правды приводит и к выплатам компенсации жертвам вооруженного конфликта, а для государства важно это в контексте мемориализации исторических фактов в виде архитектурных сооружений и памятных мероприятий: «На государственном уровне это становится таким образом гарантией не повторения конфликта».

В свою очередь представитель БФ «Право на защиту» («Право на захист») Елена Шишкина после очередной дискуссии в парламенте подчеркнула, что в международных документах ООН вопрос компенсации ущерба жертвам вооруженного конфликта является одним из ключевых и сложным, это также одна из основ переходного правосудия.

Напомним, в Верховной Раде Украины во вторник, 26 ноября, обсудили принципы переходного правосудия, в частности, вопрос амнистии для участников боевых действий на Донбассе.