Эксперты озвучили прогноз цены на газ

Ожидать снижения тарифов на газ украинцам не стоит независимо от того, будет подписан новый газовый договор с Россией или нет. Об этом рассказали опрошенные «Сегодня» эксперты.

Как считает директор спецпроектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, тарифы не упадут даже в том случае, если Украина согласится покупать российский газ «со скидкой».

«"Нафтогаз" закупил летом газ по 180 долл. за 1000 куб. м, а сейчас, как благодеяние, продает населению по 280 долл. за 1000 куб. м. При этом утверждает, что рыночная цена газа после Нового года будет 10751 грн за 1000 куб. м», – говорит Рябцев.

«Государство продаст всем купленный по дешевке газ по нынешним достаточно высоким ценам, заработает денег для выплаты субсидиантам», – добавляет аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко также уверен, что цена газа в лучшем случае не изменится, а если договор о транзите не будет подписан, то увеличится до 13-14 грн/куб. м.

Впрочем, как заверил накануне премьер-министр Алексей Гончарук, украинцам не следует бояться роста рыночной цены на газ. По его словам, Кабинет министров одобрил специальную программу «Гарантированная цена на газ». Эта программа позволит покупать газ по 8 грн/куб. м даже в случае остановки транзита. Участие в программе – добровольное.