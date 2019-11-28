На Луганщине спецназ ловил рецидивиста, выстрелившего в своего соседа (Фото)

На Луганщине полиция задержала ранее судимого мужчину, который выстрелив в своего соседа, скрылся с места преступления. Об этом сегодня, 28 ноября, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, стрелявшего задерживали оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Сватовского отдела полиции, бойцами спецподразделений КОРД и батальона полиции особого назначения.

«В дежурную часть Сватовского отдела полиции позвонила женщина и сообщила о том, что ее муж ранен. Сотрудники следственно-оперативной группы, которые немедленно выехали на место происшествия, установили, что между мужем заявительницы и 44-летним местным жителем, который несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, возникла ссора. Во время ссоры подозреваемый из ружья выстрелил в своего оппонента, и, прихватив оружие, скрылся», – сообщила Погукай.

«Пострадавший с диагнозом огнестрельное ранение брюшной полости был доставлен в хирургическое отделение Сватовского РТМО, где он сейчас без сознания находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Для установления местонахождения подозреваемого и его задержания в четырех районах области была проведена специальная полицейская операция, немедленно на все блокпосты и мобильные патрульные наряды были предоставлены ориентировки, с привлечением спецназовцев были сформированы спецгруппы оперативного поиска», – рассказала пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области.

Подозреваемый был задержан бойцами спецподразделений.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

По факту причинения огнестрельного ранения мужчины открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители ищут оружие, из которого подозреваемый стрелял, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.