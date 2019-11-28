В Лимане мужчина вытащил школьника из ледяной ловушки (Фото)

В Лимане (Донецкая обл.) случайный прохожий спас мальчика из ледяной ловушки. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В ГСЧС рассказали, что 22 ноября в Лимане около обеда третьеклассники возвращались из школы дорогой вблизи озера. Из любопытства мальчики решили проверить на прочность первый лед. Но под ногами одного из мальчиков лед треснул, и школьник оказался в ледяной воде в 15-ти м от берега. Он начал тонуть и звать на помощь.

К счастью, в то время мимо проезжал врач-стоматолога Виктор Серик. Он увидел, как мальчик зовет на помощь, находясь в ледяной воде. Мужчина бросился к ребенку. «Все, о чем я думал – это спасти ребенка!», – говорит Виктор.

Тонкий лед не выдержал веса мужчины, и он сам оказался в воде. Чтобы добраться до мальчика, Виктор разбивал лед, и в холодной воде шел на помощь. Между тем событие привлекло внимание и других прохожих. Виктор вытащил ребенка на берег и, вызвав «скорую помощь», вместе с другими людьми проводил мероприятия по разогреву тела ребенка.

Сегодня, 28 ноября, Виктор за мужество и героизм, проявленные при спасении человеческой жизни, получил благодарность начальника 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Виталия Вороны.