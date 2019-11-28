В район проведения ООС прибыла гуманитарная помощь для госпиталей (Фото)

На Донбассе продолжается поддержка медицинских учреждений в рамках стратегического гуманитарного проекта украинских военных «Помощь Восток». Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В район проведения ООС прибыла гуманитарная помощь, которая будет направлена ​​в ГУ «Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Донецкой области» (г. Мариуполь). Общая ее стоимость около 700 тыс. грн, а вес – более 7 т.

В один из госпиталей будут доставлены кровати, матрасы, инвалидные коляски, ходунки, вспомогательные устройства для больных, стулья и др.

Стратегический гуманитарный проект «Помощь Восток» был основан весной 2018 года. Только за последние месяцы текущего года на восток Украины доставили почти 30 т гуманитарной помощи медицинского назначения стоимостью свыше 7 млн грн. Помощь передается в больницы Донецкой и Луганской областей. «Приоритетами стратегического проекта являются помощь медицинским учреждениям, расположенным в районе проведения операции Объединенных сил, и мирному населению, проживающему в населенных пунктах, приближенных к районам ведения боевых действий», – сообщил руководитель и координатор стратегической гуманитарной инициативы Борис Кутовой.

К инициативе военных продолжают присоединяться не только соотечественники, но и украинские диаспоры со всего мира. На этот раз гуманитарный груз был доставлен на восток при содействии Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины. Эта организация является постоянным участником проекта.