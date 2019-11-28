В Северодонецке задержали сбытчика психотропов и амфетамина (Фото)

В Северодонецке полиция разоблачила сбытчика опасных психотропных веществ – амфетамина и РVP. Об этом сегодня, 28 ноября, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, задержан 22-летний местный житель. «Во время проведения санкционированного обыска у мужчины было обнаружено и изъято психотропное вещество РVP», – сообщила Погукай.

Изъятое направлено на экспертизу. «Проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по статье 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Торговцу "смертью" грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет», – проинформировала пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области.