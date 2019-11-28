42 авто, загруженные на 70%: В Госпогранслужбе рассказали о «гумконвое»

Российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление «гуманитарного конвоя», который сегодня, 28 ноября, прибыл на неподконтрольные украинским властям части Донетчины и Луганщины. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В ГПСУ сообщили, что через российские пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» сегодня с 5:00 до 6:15 на въезд в Украину последовали 2 колонны российского «гумконвоя».

93-й «гумконвой» состоял из 42 автомобилей.

Его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

В грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, совместной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%. В ГПСУ отметили, что в этом году это 9-й такой «гумконвой».

Ранее сообщалось, что сегодня Россия снова прислала «гумконвой» в Донецк и Луганск.

Напомним, предыдущий «гумконвой» Россия присылала 21 ноября.

Ранее сообщалось, что 14 ноября Россия доставила очередной «гуманитарный конвой» на неподконтрольную часть Донбасса.