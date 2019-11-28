ДТП на Донетчине: Под колесами авто оказались мать и дочь

На Донетчине водитель автомобиля «Газель» сбил двух пешеходов. Правоохранители Покровска устанавливают обстоятельства аварии. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщение о ДТП поступило правоохранителям в среду, 27 ноября, около 19:00.

«Установлено, что 66-летний водитель сбил двух женщин, которые находились на проезжей части. В результате ДТП 59-летняя пострадавшая погибла, а ее 31-летняя дочь в бессознательном состоянии была доставлена в реанимацию», – рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.