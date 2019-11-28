В контексте переходного правосудия для Донбасса важна реформа сектора безопасности, – эксперт

В контексте переходного правосудия для Донбасса в вопросе гарантий не повторения вооруженного конфликта важна реформа сектора безопасности. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве по итогам очередной дискуссии в парламенте рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«Реформа сектора безопасности – тема щепетильная. Мы ее специально не трогали, потому что у нас было недостаточно специалистов, присутствующих в зале, для обсуждения со стороны депутатского корпуса, Министерства обороны», – отметил он.

«Тем не менее, я должен сказать, что реформа сектора безопасности, это действительно актуальная тема как гарантия не повторения конфликта. Это не только реформа Вооруженных сил, которая делает их сильнее. Это еще и разумная реформа правоохранительных органов, которая сделает наше государство сильнее во внутреннем плане», – сказал Мартыненко.

Он привел пример скандала, который пыталась раздуть Россия в связи с присутствием сотрудников Национальной гвардии в зоне разведения сил, заявив, что Украина таким образом нарушает Минские договоренности, потому что это военные: «И формально, как ни смешно, они (РФ, – прим. ред.) правы, потому что Национальная гвардия – это военнослужащие, но они находятся в составе Министерства внутренних дел, и, вроде, считается, как полицейская военизированная структура. На самом деле – нужно просто определиться, где должны находиться военные. Все военные – либо в Министерстве обороны, все полицейские – в Национальной полиции в составе Министерства внутренних дел».

Напомним, в Верховной Раде Украины во вторник, 26 ноября, обсудили принципы переходного правосудия, в частности, вопрос амнистии для участников боевых действий на Донбассе.