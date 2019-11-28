Глава СНБО Украины прокомментировал возможность переговоров с «Л-ДНР»

Оппоненты Украины будут делать все, чтобы украинские власти пошли на переговоры с представителями «Л-ДНР». Такое мнение сегодня, 28 ноября, рамках заседания Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» в Киеве высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает «Интерфакс-Украина».

«Наши оппоненты и враги будут делать все от них зависящие, чтобы мы пошли, скажем так, на какие-то отношения с этими... Надо понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия», – сказал он.

Секретарь СНБО Украины отметил, что «не понимает, что такое власть Донецкой и Луганской областей», и заявил, что сейчас необходимо ждать результатов переговоров в Нормандском формате. «Я уверен, что никаких шагов президента Владимира Зеленского по уступкам, которые не будут в пользу нашего государства, мы с вами там не увидим», – считает Данилов.