На Донетчине нашли 14-летнего жителя Харьковщины, который ушел из дома

Четырнадцатилетнего парня, который разыскивался полицией Харьковщины, как пропавший без вести, увидели среди среди ночи патрульные батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска. Парень преодолел расстояние в 60 километров между Барвенково и Краматорском. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили в пресс-службе батальона.

«Около двух часов ночи сегодня, 28 ноября, на улице Юбилейной, полицейские увидели парня. Он был один, без взрослых, без всякого надзора. Патрульные начали общаться с юным гражданином. Хотели узнать адрес его проживания и доставить к родителям. Но получилось все не так просто. Сначала он говорил, что местный, но где живет ответить не смог. Чуть позже признался – поссорился с отчимом и ушел из дома», – рассказали в полиции.

Парень назвал свое имя, патрульные проверили его по имеющимся базам и выяснили, что он в активном розыске со среды, 27 ноября, и разыскивает его Барвенковское отделение полиции в Харьковской области.

«Вероятно, родственники обнаружили пропажу подростка и обратились за помощью в полицию. Каким образом, тот добрался до Краматорска, патрульным он так и не сообщил. Но к счастью, с ребенком не произошло беды. Для дальнейших действий полицейские доставили парня в Краматорский отдела полиции», – рассказали в пресс-службе.