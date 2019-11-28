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Информационную политику по реинтеграции Донбасса нужно перезагрузить, – мнение

28.11.19 13:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Информационную политику по реинтеграции Донбасса нужно перезагрузить. Об этом сегодня, 28 ноября, заявила замглавы Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и АР Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений Нелли Яковлева, передает «Интерфакс-Украина».

Свое мнение она озвучила в рамках заседания Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» в Киеве.

«Нам необходимо перезагрузить информационную политику реинтеграции относительно Луганской и Донецкой областей», – сказала она.

По ее словам, Украине необходимо разработать комплекс мер социально-гуманитарного направления для людей, которые проживают непосредственно в зоне вооруженного конфликта на Донбассе и подчеркнула, что в этом процессе не нужно забывать о коммуникационной и диалоговой составляющей.

«Именно при широкой дискуссии в обществе мы можем выработать те точки соприкосновения, на основе которых будем строить безопасную реинтеграцию», – считает Яковлева.

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