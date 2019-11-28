В Раде предлагают объединить евроинтеграцию Украины и реинтеграцию Донбасса

Украине нужно объединить евроинтеграцию и процесс реинтеграции Донбасса, подготовив детальный план реализации этих процессов. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Валентин Наливайченко, передает «Интерфакс-Украина».

По его мнению, которое он озвучил в рамках «круглого стола» «Евроинтеграция + реинтеграция Донбасса = формула успеха Украины» в Киеве, на переговорах лидеров стран-участниц Нормандского формата нужно представить четкий план действий по реинтеграции и возрождению неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.

«Мы инициируем международный экономический фонд, но под конкретные проекты. И необходимо, безусловно, объединить всю власть, независимо от политических предпочтений, на выполнение этого национального плана действий реинтеграции и евроинтеграции. Именно с таким национальным планом действий, дополненным и улучшенным, можно ехать 9 декабря на нормандскую встречу и там всему миру, наконец, Украина должна единым голосом сказать: мы знаем, что делать, мы будем возвращать территории, и мы станем членами Европейского союза», – заявил Наливайченко.

Политик считает, что нужно объединить международных доноров в единый международный экономический фонд и направить его средства на помощь жителям Донбасса. Он также предложил создать в Украине общественную платформу «Интегрированная Украина (Integrated of Ukraine)».

«Это будет постоянно действующая общественная инициатива, которая будет внедрять в жизнь формулу успеха Украины, а именно – объединение евроинтеграции и реинтеграции временно оккупированных территорий», – отметил нардеп.