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К суду, где будет рассматриваться обращение об аресте Ляшко, подогнали автозаки (Фото)

28.11.19 12:57
Фото: Facebook Александра Погребиского
Фото: Facebook Александра Погребиского

К зданию Апелляционного суда города Киева, где сегодня, 28 ноября, рассмотрят обращение прокуроров об аресте лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, подогнали автозаки.

Рассмотрение обращения прокуроров об аресте Олега Ляшко начнется в 13:15. Ранее суд предыдущей инстанции отпустил политика на поруки.

Фотографию, на которой видно как минимум три автозака под зданием Киевского апелляционного суда, опубликовал в своем Facebook Александр Погребиский.

«Апелляционный суд. Сегодня», – подписал фото Погребиский.

Фото: Facebook Александра Погребиского

Напомним, Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении Олегу Ляшко за его драку с нардепом Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь» и направила в суд ходатайство об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Суд отпустил Олега Ляшко на поруки.

6 ноября Олег Ляшко и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».

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